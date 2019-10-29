Киев, , 08:44 — REGNUM «Нафтогаз Украины» готовит очередной иск к Газпрому, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко 28 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Марош Шефчович, вице-президент Европейской комиссии, после сегодняшней трёхсторонней встречи по транзиту сказал, что он разочарован её результатами. Я его прекрасно понимаю. Договорённостей нет. Но я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к Газпрому в новом арбитражном процессе», — рассказал он.

Ранее ряд СМИ сообщил, что заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович остался разочарован результатами трёхсторонних переговоров между Россией, Евросоюзом и Украиной.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Олег Волошин заявил, что в случае «газовой войны» между Россией и Украиной, Украина однозначно её проиграет, поэтому лучше до этого не доводить.

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