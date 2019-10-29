Москва, , 08:37 — REGNUM В России количество моногородов, которые получают финансовую помощь от государства, может сократить почти в два раза — с 321 до 170. Такая вероятность не исключена новой программой их развития. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Госдуму РФ.

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Отмечается, что проект новой программы развития моногородов уже направлен на рассмотрение в Министерство финансов РФ. Она призвана заменить старый документ, который должен был действовать с 2016 по 2025 год, однако досрочно прекратил свое существование 1 января 2019 года. При этом в ведомстве добавили, что предложения о сокращении числа моногородов в Минфин не поступали.

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Как пояснили в Минэкономразвития, что радикального пересмотра перечня моногородов на первом этапе не предполагается. Эксперты назвали две причины для возможного сокращения количества моногородов: если численность населения составляет менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года стало известно, что правительство России направит дополнительно 841 миллион рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в моногородах. И ещё 841 миллион предлагается направить в регионы на предоставление субсидий для поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах.

Добавим, что в 2020 году статус моногородов могут потерять несколько городов Кемеровской области. По словам главы «Фонда развития моногородов» Ирины Макиевой, из списка моногородов могут выйти Новокузнецк, Шерегеш, Анжеро-Судженск, Таштагол.

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