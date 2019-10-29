Париж, , 08:34 — REGNUM Политическое сообщество Франции призывает поддержать мусульманскую общину после нападения на мечеть в городе Байонне, в результате чего два человека получили ранения, передает BFM TV.

Министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер выразил «солидарность» и «поддержку» мусульманской общине.

«Действия, совершенные в мечети, вызывают волнение и возмущение каждого из нас. Мои мысли с ранеными и их близкими. Солидарность и поддержка мусульманской общины. Приветствую высокий профессионализм и отзывчивость полиции», — написал глава МВД Франции в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил нападение на мечеть и отметил, что Франция не потерпит ненависти.

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