Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Подразделения армии США продолжат удерживать контроль над месторождениями нефти в Сирии и ответят на любое посягательство на него. С таким заявлением выступил на пресс-конференции глава Пентагона Марк Эспер 28 октября.

Он отметил, что ранее данные месторождения использовали террористы из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Контроль США над этими ресурсами он назвал «продолжением миссии по разгрому террористов».

Эспер отметил, что защищать месторождения Вашингтон намерен серьезно.

«Вооруженные силы США будут давать серьезный ответ любым силам, которые будут им угрожать», — заявил он.

Также глава Пентагона рассказал, что месторождения будут предоставлены курдским формированиям «Сирийских демократических сил», которые по факту находятся под контролем США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России опубликовало информацию о том, что Соединенные Штаты продают сирийскую нефть с захваченных месторождений.