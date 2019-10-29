Пусан, Южная Корея, , 08:22 — REGNUM Южная Корея и Австралия проведут совместные военно-морские учения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей ВМС Южной Кореи.

По их словам, учения пройдут недалеко от Пхохана в период с 29 по 31 октября.

Отметим, что страны проводят данные учения с 2012 года. Известно, что с южнокорейской стороны будут задействованы шесть судов, включая эскадренный миноносец типа «Чхунмугон Ли Сунсин» «Чхве Ён», ракетный фрегат «Чонбук», подводную лодку, и шесть самолетов, включая береговой патрульный самолет P3 Orion и многоцелевой вертолет Lynx.

С австралийской стороны будут задействованы эсминец класса «Хобарт» и вертолет MH-60.

По данным ВМС, в рамках данных учений стороны отработают взаимодействие, тактические манёвры, противолодочные и противовоздушные операции.

Отметим, что австралийское судно прибыло в порт Пусана 22 октября для участия в выставке военно-морского флота и обороны MADEX. Также солдаты Австралии приняли участие в праздновании 74-го Дня ООН, которое состоялось 24 октября на Мемориальном кладбище ООН.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пусане открылась выставка военно-морского флота и обороны MADEX