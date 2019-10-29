Киев, , 08:21 — REGNUM Украине лучше не доводить дело до газовой войны с Россией, поскольку она её проиграет, заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин 28 октября в эфире телеканала 112.ua.

По словам украинского парламентария, на переговорах с Украиной Россия по всем направлениям ведёт себя очень конструктивно и предлагает договариваться на взаимовыгодных условиях.

«Если вдруг, не дай Бог, начнётся новая газовая война, в том смысле, что не будет договора (о транзите газа между Россией и Украиной — ИА REGNUM), я уверен, что Европа будет винить в этом Киев, и в этом огромная будет проблема нынешней власти. Я бы им советовал не доводить до газовой войны, потому что Украина её однозначно проиграет», — рассказал Волошин.

Напомним, в конце 2019 года заканчивается срок действия договора между Россией и Украиной, регулирующий транзит газа через территорию Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович выразил разочарование результатами трёхсторонних переговоров по газу между Россией, ЕС и Украиной. Он отметил, что при наличии политической воли, стороны могли бы договориться.

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