Париж, , 08:17 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с представителем делегации совета мусульманской веры Далил Бубакером в Елисейском дворце в Париже 28 октября, сообщает Le Figaro.

Глава государства призвал совет «бороться на стороне государства, с разобщенностью общества и исламизмом».

«Президент очень обеспокоен путаницей в умах, которая смешивает религию, культуру и политический ислам», — заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, который присутствовал на встрече.

Министр внутренних дел пояснил, что его дорожная карта заключается в том, чтобы связать совет «с размышлением об усилении борьбы с радикализацией», чтобы предложить к концу ноября соответствующие меры президенту и премьер-министру страны.

По мнению Кристоф Кастанера, проблема состоит в том, что ислам перестает быть религией и становится идеологией, когда некоторые начинают пропагандировать ошибочный ислам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции намерен в ближайшее время представить ряд мер по борьбе с разобщенностью общества в сферах образования, здравоохранения и различных органах по оказанию услуг населению.

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