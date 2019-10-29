Екатеринбург, , 08:10 — REGNUM На участие в конкурсе управленцев «Лидеры России — 2020» оправили заявки 7632 свердловчанина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Среди регионов России Средний Урал занимает четвёртое место по количеству подавших заявки граждан. Всего на участие в конкурсе управленцев заявились 233 830 участников из России и 68 стран мира.

Отметим, что с 28 октября по 27 ноября в личных кабинетах участников конкурса будут появляться тесты для оценки общих знаний, интеллектуальных и управленческих способностей.

Как сообщало ИА REGNUM, дистанционный этап конкурса «Лидеры России — 2020» продлится до конца 2019 года. В 2020 году пройдут полуфиналы во всех федеральных округах, по итогам которых определятся участники завершающего этапа.

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