Киев, , 07:59 — REGNUM Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко выступила с критикой в адрес российских и американских законодателей из-за их позиции в отношении украинских националистических организаций. Соответствующее заявление она сделала в интервью телеканалу «112 Украина».

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Говоря о членах Конгресса США, выступивших с инициативой о признании украинского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией, Савченко сравнила их с депутатами Государственной думы, которые ранее приняли аналогичное решение относительно «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Пускай они свои организации разбирают в России и в США, и там разбираются, кто у них террористы, а кто нет», — заявила экс-депутат.

Савченко подчеркнула, что «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) входит в состав Вооружённых сил Украины, а Москва и Вашингтон не вправе решать, как должна выглядеть украинская армия.

Как передавало ИА REGNUM, в середине октября 40 американских конгрессменов от Республиканской партии направили письмо госсекретарю США Майклу Помпео с требованием внести украинское неонацистское формирование «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в реестр иностранных террористических структур.