Москва, , 07:38 — REGNUM Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал оговорку президента США Дональда Трампа, назвавшего своего украинского коллегу Владимира Зеленского «новым российским президентом».

Подпись Трампа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Подтверждается, что для Трампа Зеленский и Украина — нечто смутное и тесно связанное с Россией», — написал сенатор 29 октября в своём микроблоге в Twitter.

По его мнению, своей оговоркой глава Белого дома лишь показал, что «Россия и Украина для него — части одного пространства, далекого и сложного русского мира».

«А Крым вообще российский — ведь «там все говорят по-русски», — добавил Пушков.

Напомним, накануне Дональд Трамп, комментируя процедуру его импичмента из-за телефонного разговора с Владимиром Зеленским, заявил, что его политические оппоненты попытались раздуть скандал на пустом месте.

«И, вишенка на торте — российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него», — сказал Трамп, говоря о Зеленском.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»