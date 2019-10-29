Екатеринбург, , 07:19 — REGNUM В Свердловской области с начала 2019 года молодые саженцы деревьев хвойных пород высажены на территории 5460 гектаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Как уточнили в департаменте, до конца года планировалось высадить новые деревья на территории 5130 гектаров.

Отметим, что в данных мероприятиях участвовали студенты и школьники, представители общественных организаций, а также работники свердловских коммерческих и государственных предприятий и учреждений. Ими было высажено около полумиллиона саженцев на площади 150 гектаров.

Напомним, что всего в Свердловской области в рамках реализации направления национального проекта экология запланировано восстановить 27 тыс. гектаров леса.