Сеул, , 07:01 — REGNUM Соединенные Штаты предложили Южной Корее совместно участвовать не только в разрешении кризисных ситуаций на Корейском полуострове, но и в предотвращении угроз национальной безопасности США по всему миру, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на осведомленные источники.

Источники сообщают, что представители США предложили такое сотрудничество в ходе мероприятий по подготовке к передаче оперативного управления (OPCON) войсками Южной Кореи в военное время от Вашингтона Сеулу. Отмечается, что представители Сеула выступили против американской инициативы.

Агентство подчеркивает, что в случае заключения подобной договоренности, Соединенные Штаты смогут привлекать Южную Корею к военным операциям на Ближнем Востоке, Южно-Китайском море и в других регионах по всему миру.

Отметим, что США сохраняют в своих руках оперативное управление южнокорейскими войсками. Впервые Сеул передал Вашингтону право на управление своими вооруженными силами после Корейской войны для защиты от КНДР. Позднее, в 1994 году, США вернули южнокорейской стороне право управлять своими войсками в мирное время.