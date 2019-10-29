Вашингтон, , 06:46 — REGNUM Американская авиакорпорация Boeing допустила ряд ошибок, которые могли привести к крушениям самолетов 737 MAX в Эфиопии и Индонезии, заявил гендиректор компании Деннис Мюленбург на заседании Конгресса США, сообщает агентство Reuters.

Самолёт Boeing 737-8 MAX pjs2005

«Мы научились и продолжаем учиться на этих происшествиях, господин председатель. Мы знаем, что совершили ошибки и сделали некоторые вещи неправильно», — заявил он.

Мюленбург подчеркнул, что компания уже провела работу над ошибками и внесла изменения в конструкцию 737 MAX, чтобы «убедиться, что таких происшествий больше не случится». Он также высказал соболезнования семьям погибших в авиакатастрофах с участием 737 MAX.

«Мы также знаем, что могли бы и должны делать все лучше», — добавил он.

Мюленбург пообещал, что новые, исправленные авиалайнеры модели 737 MAX «будут самыми надежными самолетами».

Как сообщало ИА REGNUM, эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX в большинстве стран мира была приостановлена в связи с двумя авиакатастрофами в Индонезии и Эфиопии. Ряд экспертов полагает, что причина катастроф была в неисправности системы улучшения характеристик маневренности (MCAS).

Читайте ранее в этом сюжете: American Airlines возобновит полёты Boeing 737 MAX в 2020 году