Белград, , 06:29 — REGNUM Минобороны РФ объявило о завершении совместных учений ПВО России и Сербии «Славянский щит-2019». Об этом 29 октября сообщает пресс-служба военного ведомства.

Торжественная церемония закрытия учений прошла на сербской авиабазе Батайница.

Первый этап учений прошел в сентябре на базе Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС России в Астраханской области. Завершающий второй этап — с 24 по 29 октября в Сербии.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в ходе учений совместная группировка ПВО, оснащенная зенитными комплексами С-400 и «Панцирь-С», провела успешное боевое дежурство по противовоздушной обороне Белграда, авиабазы Батайница и центрального промышленного района Сербии.

Также расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» после 170-километрового марша выполнили боевые стрельбы по наземным и воздушным целям на военном полигоне Пасулянске-Леваде.

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