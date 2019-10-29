Хабаровск, , 05:59 — REGNUM Специальная комиссия Минобороны России проводит оценку боеготовности подразделений Восточного военного округа в Амурской области, Еврейской АО и Хабаровском крае. Об этом сообщили 29 октября в пресс-службе ВВО.

Российские солдаты Mil.ru

Как уточняется, по тревоге поднято около 20 подразделений и одно ракетное соединение, претендующие на наименование «Ударное», которое присваивается наиболее боеспособным воинским частям решением министра обороны.

В общей сложности к проверке привлечено свыше трёх тысяч военнослужащих, задействовано около 400 единиц техники.

Сообщается, что комиссия оценит боеготовность подразделений по 15 различным параметрам, в том числе по состоянию вверенной им военной техники.

В ходе проверки военнослужащие проведут боевые стрельбы из вооружения недавно поступивших танков Т-80БВ и Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, выполнят поставленные задачи на новейших станциях РЭБ «Борисоглебск-2», специальных машинах РХБЗ и другой технике, поступившей на вооружение в последние годы, сообщили в пресс-службе.