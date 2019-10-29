Бисау, , 05:16 — REGNUM Президент Гвинеи-Бисау Жозе Мариу Ваш 28 октября распустил правительство страны. Об этом сообщает AFP.

Указ о роспуске кабинета, вступивший в силу сразу после подписания, по информации агентства может поставить под сомнение проведение 24 ноября очередных президентских выборов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, действующий президент Гвинеи-Бисау объявил, что он будет баллотироваться на второй срок в качестве независимого кандидата, представляющего «маленькие партии».

Напомним, роспуск правительства состоялся на фоне острого политического кризиса, возникшего в результате противостояния президента Жозе Мариу Ваш с бывшим соратником Домингосом Симосом Перейрой, возглавляющим крупнейшую в парламенте Африканскую партию независимости Гвинеи и Кабо-Верде.

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