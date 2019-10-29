Оттава, , 04:58 — REGNUM Нового посла Канады в Китае Доминика Бартона допустили к задержанным китайскими властями канадским гражданам Майклу Ковригу и Майклу Спавору, передает телеканал CBC.

Сообщается, что канадский посол встретился с Ковригом 25 октября, а со Спавором — 28 октября. Подробностей встречи пока не разглашается. Ранее МИД Канады сообщил, что канадских дипломатов допустили к задержанным в Китае гражданам, арест которых Оттава считает незаконным.

Как сообщало ИА REGNUM, двое граждан Канады — Майкл Ковриг и Майкл Спавор находятся под стражей в Китае с декабря 2018 года. Им предъявлены обвинения в шпионаже. В августе 2019 года госсекретарь США Майк Помпео пообещал премьер-министру Канады Джастину Трюдо помощь в освобождении Коврига и Спавора.

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