Нижний Новгород, , 04:40 — REGNUM Губернатор Нижегородский области Глеб Никитин на оперативном совещании по ходу нацпроектов в регионе отметил, что хоть исполнение в целом опасений не вызывает, но отстающих и срывающих поставленные задачи ждёт наказание, вплоть до увольнения. Вице-губернатору Евгению Люлину было поручено взять на контроль ход нацпроектов в районах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Никитин напомнил, что до конца 2019 года осталось не так много времени, потому «если будут отставания по срокам, то я будут принимать жесткие кадровые решения, вплоть до увольнения». Он акцентировал внимание на том, что никакого самооправдания не может быть в этом деле и задачи, поставленные президентом, нужно выполнять.

По районам губернатор уточнил, что их главы также несут персональную ответственность и должны контролировать ход работ, понимать, что «от этих результатов будет напрямую зависеть их дальнейшая работа в занимаемой должности».

Напомним, в Татарии сразу четыре министерства оказались в числе аутсайдеров по исполнению задач в рамках нацпроектов. Исполнение составило менее 20%, а по одному ведомству и вовсе 0. В список отстающих попали минсвязи, минспорта, минпромторг и минстройЖКХ. Будут ли к ним применяться какие-либо санкции, пока неизвестно. Рустам Минниханов таких заявлений, как Глеб Никитин, пока не делал.

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