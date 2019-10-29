Казань, , 03:42 — REGNUM Главу аппарата кабинета министров Татарии, который также является заместителем премьер-министра, наградили орденом Почёта за трудовые успехи, многолетний добросовестный труд и общественную активность. Указ о награждении Шамиля Гафарова подписал Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гафаров занимает свой пост с апреля 2005 года, а до этого с 1992 года он работал сначала в министерстве финансов Татарии, позднее стал помощником министра финансов, помощником премьер-министра. Шамиль Гафаров родом из Апастовского района республики, имеет финансово-экономическое образование, являясь кандидатом экономических наук. Награжден несколькими медалями и орденами, в том числе благодарностью от президента РФ.

Отметим, этим же приказом медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени получил глава Тетюшского района Татарии Рамис Сафиуллов.