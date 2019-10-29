Вашингтон, , 03:10 — REGNUM Соединенные Штаты готовы работать с победившим на президентских выборах в Аргентине Альберто Фернандесом, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

«Поздравляем аргентинский народ с успешным проведением выборов президента 27 октября и готовы работать с новым президентом Аргентины в общих интересах наших стран», — заявил он.

По словам Помпео, США готовы сотрудничать по вопросам региональной безопасности и обеспечения процветания и верховенства закона. Он подчеркнул, что между Вашингтоном и Буэнос-Айресом давно установилось взаимоуважительное партнерство.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября член левоцентристской партии «Фронт для всех» Альберто Фердандес победил на президентских выборах в Аргентине в первом туре. Нового лидера страны уже поздравил с избранием Китай.

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