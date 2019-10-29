Буэнос-Айрес, , 09:21 — REGNUM По итогам встречи с действующим президентом Аргентины Маурисио Макри избранный глава государства Альберто Фернандес заявил, что оба политика выступают за «упорядоченный переход» от одного правительства к другому. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Сегодня утром мы провели встречу с президентом в Доме правительства и дали друг другу обязательство провести вместе с нашими командами работу по обеспечению упорядоченного перехода власти, который больше не навредит аргентинцам. Я искренне благодарю его за такую готовность», — написал Фернандес на своей странице в Twitter.

Фернандес вступит в должность президента 10 декабря.