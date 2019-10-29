Вашингтон, 29 октября 2019, 01:45 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео поддержал политику президента Эквадора Ленина Морено в ходе телефонного разговора с эквадорским лидером, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
«Госсекретарь Помпео заявил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать его приверженность демократии и экономические реформы, задача которых — увеличить благосостояние Эквадора», — говорится в сообщении.
Американский госсекретарь также выразил поддержку Морено в поисках диалога с оппозицией в стране.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Конфедерация коренных народов Эквадора создала Парламент народов, который займется созданием новой экономической модели страны. Инициативу принял Совет Конфедерации как механизм анализа протестов в Эквадоре 3−13 октября, возникших в результате неолиберального экономического курса правительства Ленина Морено.
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