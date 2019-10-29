История вопроса

Ещё с XIX века и на протяжении всего ХХ века Латинская Америка безоговорочно находилась в фарватере неоколониальной политики США. Американцы пользовались в этих странах непререкаемым авторитетом, и регион часто называли «задним двором» США. Согласно «доктрине Монро», никто не должен мешать влиянию США в Западном полушарии.

Некоторые проблемы у американцев появились с революцией на Кубе и распространением влияния СССР в регионе во второй половине XX века.

В последние десятилетия авторитет США в регионе значительно пошатнулся. Страны Латинской Америки всё больше сотрудничают с Китаем, Россией и другими геополитическими конкурентами США. Независимую политику пытаются проводить Венесуэла, Колумбия, Аргентина, Бразилия, Боливия и Чили.

Несмотря на попытки вырваться из под диктата США, внешняя торговля Латинской Америки в значительной степени завязана на американцев. Ими контролируются многие предприятия, а в Мексике вообще почти вся экономика. Элиты латиноамериканских стран зачастую настроены проамерикански, США обладают в этих странах разветвлённой агентурой и множеством агентов влияния.

Элиты Стран Латинской Америки говорят с США на одном языке неолиберализма, но правительства могут опираться на народы, в которых сильны католицизм и социалистические идеи. Теряя контроль, США пытаются дестабилизировать непослушные страны.



