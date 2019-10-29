Сантьяго, , 01:29 — REGNUM Тысячи человек снова вышли на протестную демонстрацию в центр столицы Чили Сантьяго, передает телеканал 24 Horas.

Сообщается, что пока митинг носит мирный характер, столкновений протестующих полиций не происходило.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября президент Чили Себастьян Пиньера сменил восемь министров из-за массовых протестов в стране, которые продолжаются последние две недели. В частности, был назначен и новый руководитель чилийского МВД. Им стал министр-генеральный секретарь канцелярии президента Гонсало Блюмель. Его место занял Фелипе Вадр, ранее возглавлявший министерство национального достояния.

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