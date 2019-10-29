Тирасполь, , 01:27 — REGNUM Переговоры между Молдавией и Приднестровской Молдавской Республикой деградируют и находятся под угрозой срыва. Об этом заявил на встрече в Тирасполе с представителями внешнеполитических ведомств 14 стран-членов ЕС глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, передает ИА REGNUM.

Игнатьев напомнил, что по итога заседания в формате «5+2» в Братиславе Молдавия отказалась подписывать оба варианта итоговых протоколов. «Главная проблема и главный вопрос наших [европейских] партнёров — почему так происходит и что будет дальше. Мы им ответили на этот вопрос. Он очень простой. Кишинев не исполняет свои обязательства. Если такая практика продолжится, если будут создаваться новые проблемы, ситуация будет и дальше деградировать», — сказал Игнатьев.

Одними из последних проблем с молдавской стороны, по его словам, стали блокирование счетов приднестровских предприятий в банках Молдавии, а также обострение ситуации в Зоне безопасности из-за незаконной разработки карьера молдавским предпринимателем.

Европейским дипломатам напомнили о том, что блокада Приднестровья Молдавией имела место и раньше. «Некоторые молдавские коллеги разрушали переговорный процесс, а сегодня они опять ведут диалог с Приднестровьем. Мне бы очень не хотелось, чтобы все мы оказались под эффектом дежавю», — заявил приднестровский министр.

Он добавил, что молдавская сторона четыре года не может выполнить дорожную карту — «Берлин плюс». «Значит, есть проблемы либо с полномочиями политического представителя, либо с изменением парадигмы Кишинева. Может, они хотят выйти из переговорного процесса. Есть серьёзные вопросы. Надеюсь, что наши партнёры адресуют их молдавской стороне», — подчеркнул Игнатьев.