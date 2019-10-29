Ханой, , 09:26 — REGNUM 27 октября во Вьетнаме завершилась выставка Metalex. В рамках выставки были представлены многочисленные компании, которые предлагают решения в области металлообработки.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», мероприятие собрало более 500 брендов из 25 стран.

Ву Тронг Тай, генеральный менеджер компании Reed Tradex Vietnam, заявил, что в течение последнего десятилетия METALEX Вьетнам — это идеальная платформа для поставщиков технологий из разных стран, в рамках которой они могут продемонстрировать передовые технологии и поделиться своими опытом с ведущими промышленниками. Количество участников METALEX Vietnam 2019 увеличилось на 30% по сравнению с 2018 годом.