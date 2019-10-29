Ханой, , 09:24 — REGNUM Еще два вьетнамских офицера присоединятся к миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) в Южном Судане, сообщает Вьетнамский департамент по поддержанию мира (ВПД) при министерстве национальной обороны.

Подполковник Ле Нгок Сон и майор Нгуен Ти Мин Мин Фуонг получили приказ об отправке в Южный Судан на церемонии в Ханое, которая состоялась 28 октября.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», военнослужащие присоединятся к миротворческой миссии ООН в ближайшее время. Таким образом, количество представителей вооруженных сил Вьетнама в Южном Судане возрастет до 40 человек.