Мехико, , 09:13 — REGNUM Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор поздравил Альберто Фернандеса и Эво Моралеса с победой на выборах в Аргентине и Боливии соответственно. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

На своей странице в Twitter Лопес Обрадор написал, что он уже поговорил по телефону со своими избранными коллегами.

«Я поздравил по телефону избранных президентов Аргентины Альберто Фернандеса и Боливии Эво Моралеса, одержавших победу на свободных и демократических выборах», — рассказал глава Мексики.

Ранее Лопес Обрадор заявил о том, что его правительство последовательно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств и уважает право народов на самоопределение.