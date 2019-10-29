* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 09:28 — REGNUM Глава Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турецкой Республики профессор доктор Фахреттин Алтун со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter опубликовал запись, в которой заявил: «Устранение главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади является большим успехом с точки зрения глобальной борьбы с терроризмом и важным шагом, закрепляющим поражение террористов в регионе».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, профессор доктор Фахреттин Алтун отметил: «В ходе террористических атак, проведенных против нас непосредственно по приказу аль-Багдади, погибло 304 гражданина Турции, и ещё 1338 было ранено. За последние 4 года Турция провела против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) более 2 тыс. операций. В самой Турции за связи с ним получили сроки около 1,2 тыс. человек, более половины из них — иностранцы из 40 стран».

Пресс-секретарь добавил: «Турция высказывала свои опасения по поводу новостей о примирении между Отрядами народной обороны и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также угроз первых об освобождении пленных экстремистов из плена. Международная коалиция должна воспрепятствовать этому. Учитывая то, что тысячи террористов, сейчас находящихся в Сирии, приехали туда из Европы, на европейских странах лежит самая серьезная ответственность за решение этой проблемы».