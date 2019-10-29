Сантьяго, , 09:17 — REGNUM Глава коммуны чилийской столицы Реколета Даниэль Хадуе раскритиковал президента страны Себастьяна Пиньеру за его оторванность от реальности. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В обращении на сайте Cooperativa Хадуе написал, что глава государства, некоторые его подчинённые и значительная часть чилийских правых экономистов оторваны от реальности, в которой живут сотни тысяч их сограждан.

Глава Реколеты подчеркнул, что у многих чилийцев месячный доход настолько низок, что, даже ограничиваясь удовлетворением исключительно базовых потребностей, на него нельзя прожить и пол-месяца.