Стамбул, Турция, , 09:10 — REGNUM Следственные действия в отношении племянницы главаря одноименной террористической организации Фетхуллаха Гюлена Зейнаб Гюлен, задержанной в районе Стамбула Бейкоз с поддельными документами, завершились. После окончания этапа, прошедшего в рамках отдела Управления безопасности по борьбе с организованной преступностью, она была передана судебным органам Стамбула в Чаглайан.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, суд вынес приказ о помещении подозреваемой Зейнаб Гюлен под арест по обвинению в членстве в вооружённой террористической организации. Она является дочерью брата Фетхуллаха Гюлена Салиха Гюлена.

Напомним, что Зейнаб Гюлен была задержана патрульными во время проверки документов, которые у девушки оказались на имя Зейнаб Сетенай Озджан, но с ее собственной фотографией. После выявления того, что удостоверение личности поддельное, подозреваемая была задержана и передана прокуратуре.