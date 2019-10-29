Монтевидео, , 09:09 — REGNUM Правительство Уругвая поздравило аргентинцев с завершением президентских выборов и победой на них кандидата от оппозиции Альберто Фернандеса. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В заявлении уругвайского МИДа отмечается, что «обе страны неразрывно связаны братскими узами, корнями уходящими в общую историю двух народов».

В ноте министерства иностранных дел правительство Уругвая также подтвердило свои обязательства «по дальнейшей совместной работе по укреплению отношений дружбы и сотрудничества на благо обоих народов».