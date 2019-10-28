Осло, , 23:30 — REGNUM Северный совет, объединяющий представителей парламентов Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии, опубликовал заявление о намерении усилить финансирование русскоязычных СМИ Балтийского региона для борьбы против медиаконтента и информационного потока из России, сообщает 28 октября RT.

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По мнению Северного совета, русскоязычное население прибалтийских стран находится под влиянием медиаконтента из России.

«Учитывая социальную интеграцию языковых меньшинств, это тревожная тенденция», — указано в заявлении.

Исходя из этого члены совета приняли решение до конца 2021 года выделить около $300 тыс на финансирование прибалтийских СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в прибалтийских странах не прекращается процесс ущемления прав русскоязычного населения. В частности, власти предпринимают усилия для ликвидации школьного образования на русском языке.

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