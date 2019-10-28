Вашингтон, , 23:11 — REGNUM Перед операцией США по ликвидации лидера ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади председатель Объединенного комитета начальников штабов генерала Марк Милли провёл телефонные переговоры с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым, сообщает 28 октября телеканал CNN.

Об этом телеканал сообщил со ссылкой на неназванный источник.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласовании с Россией спецоперации США по ликвидации главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Минобороны России не подтвердили сообщения властей США о содействии российских военных американской операции на территории Сирии, в результате которой, как утверждает Вашингтон, был убит главарь ИГ аль-Багдади.

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