Исламабад, , 09:06 — REGNUM 28 сентября премьер-министр Пакистана Имран Хан обсудил ситуацию в Афганистане со специальным представителем США по мирному урегулированию в этой стране Залмаем Халилзадом.

Имран Хан Jawad Zakariya

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, премьер-министр Пакистана изложил позицию Исламабада по поводу мирного процесса в Афганистане. По словам Имрана Хана, он продолжит работу посредника в диалоге между Вашингтоном и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, что ранее в МИД Пакистана подтвердили, что Исламабад примет участие в четырехсторонней конференции по Афганистану, которая должна пройти в Москве. Делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже посещала Исламабад после того как Дональд Трамп отказался от переговоров в результате гибели американского военнослужащего в теракте в Кабуле.