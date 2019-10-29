Исламабад, , 09:11 — REGNUM 28 октября в Исламабад прибыла делегация Международного валютного фонда (МВФ) для оценки результатов первого квартала кредитной программы на общую сумму 6 миллиардов долларов.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, группа экспертов МВФ оценит работу правительства по стабилизации экономики и улучшению собираемости налогов, как это предусматривает соглашение о кредитной программе. В случае положительного отзыва делегации МВФ, Исламабад получит новый транш кредита в размере 453 миллионов долларов.

Как отмечает информационное агентство Dawn, вероятнее всего, команда МВФ во главе с Эрнесто Рамиресом-Риго будет удовлетворена первыми результатами работы правительства Пакистана.