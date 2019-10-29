Исламабад, , 09:07 — REGNUM По оценкам правительства Пакистана, ежегодно Картарпуский коридор для паломников-сикхов из Индии сможет приносить в казну страны до 36 миллионов долларов.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, по условиям пакистано-индийского соглашения, регулирующего работу Коридора, ежедневно Пакистан обязуется принимать до 5000 паломников из Индии. Кроме того, эта планка может быть повышена в особые праздничные дни. Так как плата за безвизовое посещение святынь на территории Пакистана для сикхов будет составлять 20 долларов, Коридор, работающий 365 дней в году позволит Исламабаду заработать более 36 миллионов долларов ежегодно.

Напомним, что Картарпурский коридор — это проект пограничного перехода, который должен позволить сикхам-пилигримам из Индии без визовых ограничений посещать место смерти основателя религии Гуру Нанака в Каратрпуре (Пакистан).