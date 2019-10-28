Киев, , 22:24 — REGNUM Глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов и посол Турции в Киеве Ягмур Ахмет Гюльдере провели переговоры на тему активизации двустороннего военно-технического сотрудничества, сообщает 28 октября пресс-служба СНБО Украины.

Алексей Данилов и Ягмур Ахмет Гюльдере Rnbo.gov.ua

«Во время встречи обсудили вопросы двустороннего в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества и высказались за активизацию соответствующих контактов», — указано в сообщении.

По мнению пресс-службы, примером успешного сотрудничества Данилов считает закупку Украиной шести турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители СНБО Украины заявляли о совместном с Турцией проекте по развитию аэрокосмических технологий и высокоточного оружия.

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