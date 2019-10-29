Исламабад, , 09:04 — REGNUM 28 октября в пакистанской провинции Белуджистан произошли столкновения между запрещенной в стране группой «Ансар уль-Ислам» и силами правопорядка.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на полицию провинции, в ходе столкновения с «Ансар уль-Ислам», боевым крылом партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл), местному ополчению пришлось открыть предупредительный огонь поверх голов протестующих, чтобы разогнать вооруженных дубинками «боевиков».

Напомним, что ранее федеральное правительство Пакистана запретило деятельность «Ансар уль-Ислам», обосновав это тем, что группа нарушает конституцию страны и закон о частных вооруженных организациях 1974 года. Боевое крыло исламистов должно было стать их опорой в ходе «Марша свободы» на Исламабад.