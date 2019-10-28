Копенгаген, , 21:58 — REGNUM Премьер-министр Дании выразила свое удовлетворение в связи с тем, что Великобритании предоставили очередную отсрочку с «Брекситом». 28 октября страны Европейского союза приняли решение о переносе «Брескита» до 31 января 2020 года.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен News Oresund

«Позиция Дании всегда заключалась в том, что мы поддерживаем отсрочку, если в ней действительно есть необходимость. Я рада, что британцы получили запас времени для того, чтобы ратифицировать договор. Дания заинтересована в недопущении сценария с «жестким Брекситом», — заявила глава датского правительства. В том случае, если британцам удастся ратифицировать договор о выходе из ЕС до 31 января 2020 года, они смогут покинуть интеграционное объединение раньше. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нехотя вынужден был просить о трехмесячной отсрочке, поскольку палата общин отказалась ратифицировать представленный главой правительства договор. Таким образом, ЕС в третий раз перенес дату «Брексита».