Копенгаген, , 21:52 — REGNUM Представители Датской народной партии, социалистов и партий «Единого списка» заявили, что для политиков в городских и региональных советах не должны действовать какие-либо особые правила в отношении проведения отпусков.

«Мы считаем это крайне неприемлемым, что те чиновники, которые добровольно уходят в отпуск, продолжают получать зарплату даже за ту работу, которую они не выполняли», — отметил глава фракции социалистов в Фолькетинге Якоб Марк. Отменить особые условия отпуска для местных политиков призвали и представители партий «Единого списка». «Мы вновь выдвигаем свое предложение от 2015 года. Разумеется, никто не может получать зарплату во время отпуска, тем более если человек уходит по своему желанию», — заявила Роса Лунд из Социалистической народной партии Дании. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

В настоящее время в Дании политик может уйти в отпуск по собственному желанию и при этом получать зарплату в течение 3 месяцев. Помимо этого, на отпуск по болезни или беременности дается девять месяцев.