Перуджа, Италия, , 21:24 — REGNUM Результаты местных выборов в итальянской провинции Умбрия свидетельствуют о том, что союз «Движения 5 звезд» с либералами неэффективен и популистам лучше идти на выборы самостоятельно, заявил в понедельник, 28 октября, лидер «Движения» Луиджи Ди Майо.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, выборы в Умбрии впервые в истории выиграл кандидат от правоцентристской коалиции — Донателла Тезеи, опередившая своего соперника, которого поддерживали сформировавшие национальную коалицию либералы и популисты, более чем на 20%.

При этом Ди Майо считает, что поражение общего для популистов и либералов кандидата в Умбрии не должно приводить к распаду общего для них национального правительства.

Ранее лидер «Лиги» Маттео Сальвини, комментируя победу своего кандидата в Умбрии, заявил, что сформированное без проведения выборов либерал-популистское правительство Италии должно признать, что не пользуется поддержкой большинства населения, и уйти в отставку.