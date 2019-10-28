Тегеран, 28 октября 2019, 21:56 — REGNUM 27 октября бывший посол Ирана в Мексике и Австралии Мохаммад Хасан Кандири Абьянехе напомнил о том, что Иран намерен в четвертый раз частично приостановить свои обязательства по СВПД, назвав этот шаг фактически бесполезным. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.
По словам дипломата, Иран должен не частично приостанавливать обязательства по выполнению по СВПД, а отказаться от «ядерной сделки» полностью. Мохаммад Хасан Кандири Абьянехе призвал выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и продолжить активности, связанные с обогащением урана.
Бывший посол отметил, что Европа не начнет выполнять СВПД ни через 10 дней, ни через 10 лет, даже если Иран продолжит соблюдать все положения «ядерной сделки».