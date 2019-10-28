Одесса, Украина, , 21:14 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 октября прибудет в Одессу вместе с постоянной противоминной группой альянса из четырех кораблей, сообщает 28 октября пресс-служба Североатлантического альянса.

Во время визита генсека и послов стран НАТО в Одессу в порту этого города пришвартуются противоминные корабли военно-морских сил Болгарии, Италии, Румынии и Испании.

В Одессе Столтенберг планирует выступить перед курсантами морской академии, а на следующий день в Киеве он проведёт заседание комиссии НАТО — Украина с участием украинского президента Владимира Зеленского и произнесёт речь в парламенте страны.

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО не собирается вступать с Украиной в полноправные отношения с какими-то обязательствами альянса. Киев используют для удовлетворения своих нужд без всяких официальных отношений.

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