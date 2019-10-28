* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Тегеран, , 21:52 — REGNUM 28 октября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя смерть Абу Бакра аль-Багдади, заявил, что группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) была давно побеждена силами Ирака и Сирии при постоянной поддержке Ирана. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Аббас Мусави напомнил о том, что к моменту смерти аль-Багдади ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утратила фактически все свои территории и не представляла былой опасности. «Силы сопротивления Ирака и Сирии давно одолели террористов, и Иран оказал им неоценимую поддержку», — заявил дипломат.

По мнению чиновника, идеология ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще жива, и Вашингтон будет реорганизовывать оставшиеся силы террористов для того, чтобы продолжать сеять конфликт в регионе.