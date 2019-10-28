Карачи, Пакистан, , 21:49 — REGNUM 28 октября председатель оппозиционной «Народной партии Пакистана» Билавал Бхутто-Зардари предрек, что в самое ближайшее время премьер-министр Имран Хан уйдет в отставку.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, оппозиционер отметил, что у «Марша свободы», который движется из Карачи (провинция Синд) на Исламабад, «очень хороший посыл». По мнению Зардари, этот марш демонстрирует, что все политические силы страны недовольны нынешним правительством и не смиряться с тем, что ими управляет «марионетка». Таким образом, недалек тот день, когда эта «марионетка», премьер-министр Имран Хан, уйдет в отставку, — подытожил политик.

Напомним, что лидер исламистской оппозиционной партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Народной партии Пакистана» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».