* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Тегеран, , 21:48 — REGNUM 27 октября официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что смерть Усамы бен-Ладена в 2011 году не положила конец терроризму, поэтому убийство Абу Бакра аль-Багдади также не приведет к смерти ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, корни терроризма на Ближнем Востоке — деньги от нелегальной торговли нефтью и поддержка США любых экстремистских сил. «Идеология ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) не будет искоренена пока существует Такфиризм и спонсирование терроризма со стороны США», — отметил политик.

Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран находится на передовой в борьбе с Такфиризмом и терроризмом. Он напомнил об иранском плане WAVE, который предлагает стратегический, дипломатический и идеологический подход к уничтожению террористов в регионе.