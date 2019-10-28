Ашхабад, , 20:52 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, заслушав отчет вице-премьер-министра Мыратгелди Мередова о ходе реализации проекта газопровода ТАПИ, объявил ему строгий выговор с последним предупреждением. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Читайте также: Пакистан хочет переложить на Туркмению риски транзита газа через Афганистан

Отмечается, что выговор Мередов получил за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и недостатки, допущенные в работе». Какие именно — не уточняется.

Бердымухамедов акцентировал внимание на важности проекта газопровода «Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия» и указал правительству на необходимость держать под постоянным контролем ход строительства туркменского участка этой газовой магистрали.

Читайте также: Индия может выйти из проекта ТАПИ, если Туркмения не снизит цену на газ