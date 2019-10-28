Перуджа, Италия, , 20:45 — REGNUM Правительство Италии должно признать, что не пользуется поддержкой большинства населения, и уйти в отставку, заявил в понедельник, 28 октября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Так он прокомментировал результаты местных выборов в провинции Умбрия, где впервые в истории победила кандидат от правоцентристской коалиции — Донателла Тезеи, опередившая своего соперника, которого поддерживали сформировавшие национальную коалицию либералы и популисты, более чем на 20%.

После национальных выборов в марте 2018 года правоцентристская коалиция выиграла все девять местных кампаний в Италии, нынешнее же правительство было сформировано без проведения выборов и, как показывают и соцопросы, и местные выборы, не пользуется поддержкой большинства населения, отметил Сальвини.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в свою очередь отметил, что уходить в отставку не собирается — по его мнению, результаты местных выборов не должны приводить к таким последствиям.