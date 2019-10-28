Сантьяго, , 21:09 — REGNUM Глобальные перестановки в правительстве произвёл президент Чили Себастьян Пиньера и назначил новых руководителей восьми министерств на фоне массовых протестов, которые продолжаются в Чили последние две недели. Церемония принятия присяги министрами транслировалась 28 октября в Twitter президента страны.

Новым руководителем МВД стал министр-генеральный секретарь канцелярии президента Гонсало Блюмель. Его место занял Фелипе Вадр, ранее возглавлявший министерство национального достояния.

Руководителем министерства финансов назначен экономист Игнасио Брионес. Министерство экономики возглавил заместитель министра общественных работ Лукас Паласиос.

Всего президентом Чили были назначены восемь новых руководителей министерств. 26 октября Пиньера попросил всех министров правительства уйти в отставку, чтобы сделать перестановки в правительстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало об увольнении президентом Чили глав МВД и министерства финансов на фоне массовых протестов в стане, которые продолжаются с 14 октября.

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