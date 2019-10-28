Перуджа, Италия, , 20:38 — REGNUM Оппозиционная правоцентристская коалиция Италии выиграла выборы в местный совет провинции Умбрия, сообщили в избирательной комиссии в понедельник, 28 октября.

Главой Умбрии стала представитель правоцентристов («Лиги» Маттео Сальвини, «Братьев Италии» и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони) Донателла Тезеи, набравшая 57,5% голосов.

Ее основной конкурент Винченцо Бьянкони, которого поддерживали сформировавшие национальную коалицию либералы и популисты, набрал 37,5% голосов.

Правые впервые в истории одержали победу в Умбрии. После национальных выборов в марте 2018 года правоцентристская коалиция (ныне оппозиционная) выиграла все девять местных кампаний в Италии.